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Eljif Elmas'ta son tango

Sarı-Lacivertli takımın genç yıldızını almak için uzun süredir uğraş veren İtalyan kulübünün patronu De Laurentiis, transferin bittiğini ve Elmas’ın bu hafta sonuna kadar takıma katılacağını açıkladı. F.Bahçe bu transferden 18 milyon euro alacak.

  • StarSpor
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FENERBAHÇELİ Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferinde artık geri sayıma geçildi. İki kulüp arasındaki görüşelerin ve Makedon futbolcu ile yapılan pazarlığın olumlu sonuçlandığı ve transferin her an açıklanabileceği belirtildi. Napoli’nin Marko Rog’un Eintracht Frankfurt’a transferini beklediği, buradan gelecek parayı Elmas için kullanacağı ifade edildi.

KÜÇÜK DETAYLAR KALDI

Sarı-Lacivertli oyuncunun transferi konusunda Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis’in yaptığı açıklama da bu konunun bittiğinin bir başka göstergesi oldu. Başkan, bir TV programında Makedon oyuncu ilgili yöneltilen soruya, “Eljif Elmas transferi büyük ölçüde tamamlandı, Fenerbahçe ile aramızda küçük detaylar kaldı. Bu hafta içinde bitecek ve sonra açıklayacağız” yanıtını verdi.

5 SENELİK İMZA ATACAK

İki kulüp arasında varılan anlaşmaya göre bu transfer sonrası Fenerbahçe’nin kasasına 18 milyon euro para girecek. Ayrıca 19 yaşındaki futbolcunun Napoli’den bir başka takıma transfer olması durumunda Sarı-Lacivertli kulüp de satış rakamı üzerinden yüzde 20 pay alacak. Napoli Kulübü, Eljif Elmas’a ise senelik 1 milyon euro garanti ücret ödeyecek, mukavele ise 5 senelik yapılacak.

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