Eljif transferinde pazarlıklar kızıştı

Kanarya 19 yaşındaki Makedon yıldız için 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli talep etmişti. Daha önce 10 milyon euro ile kapıyı açan Atletico’nun 14 milyon euroya kadar çıktığı ifade edildi. Transferin bu hafta sonuna kadar 16-17 milyon euroya bitebileceği belirtiliyor.