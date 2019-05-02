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Elmas borsası

Sarı-Lacivertli futbolcuya, Lazio, Fiorentina, Tottenham Hotspur ve Sevilla’dan sonra Atletico Madrid talip oldu. İspanyol ekibinin15 milyon euro fiyat biçilen Eljif Elmas için Kalinic artı para teklifinde bulunacağı iddia edildi.

  • Star Spor
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FENERBAHÇE, tarihinin en kötü sezonunu geçirse de kendisini parlatarak Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takan oyuncuları da var. Bunlardan biri de 2017 yılında geleceğe yatırım olarak transfer edilen Eljif Elmas oldu. 19 yaşındaki Makedon yıldız son olarak Atletico Madrid’in gündemine geldi.

ELJİF ELMAS’A TAKAS FORMÜLÜ

İtalyan basını, daha önce Türkiye’den Arda Turan’ı kadrosuna katan Madrid ekibinin, Lazio, Fiorentina, Tottenham ve Sevilla’nın da listesinde olan Elmas’ın transferi için düğmeye bastığını iddia etti. Spor gazeteleri, A.Madrid’in para+oyuncu takası ile işi bitirmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

2022’YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İspanyol kulübünün, 15 milyon euro fiyat biçilen genç futbolcu için Fener’e 31 yaşındaki Nikola Kalinic’in yanı sıra 5 milyon euro teklif edeceği ifade ediliyor. Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Elmas, bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmaya çıktı ve 2 de gol kaydetti.

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