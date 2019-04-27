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Elmas geri, Zajc ileri

Yanal, Alanya’da forvet arkası oynayan Makedon oyuncuyu Trabzon’a karşı ön liberoya çekecek. Onun yerine ise Sloven yıldız görev yapacak.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de Alanya deplasmanından eli boş dönen ve ortaya koyduğu kötü futbola tepki çeken Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın bugünkü Trabzon mücadelesine farklı bir dizilişle çıkması bekleniyor. Yanal’ın sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda stoperde Sadık (Neustadter) ve Skrtel ikilisine yer verip, kanatlarda H.Ali ile Isla’ya şans tanıyacak. Alanya’da forvet arkası oynayan Eljif Elmas bu kez Mehmet Topal’la birlikte ön liberoda görev yapacak. Elmas’tan boşalan forvet arkasında ise Zajc geçecek. Kanatlarda Valbuena ile Dirar, forvette de cezası biten Soldado olacak.

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