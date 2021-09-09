İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2021 Cuma / 3 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4457
  • EURO
    9,9968
  • ALTIN
    487.136
  • BIST100
    1452.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elmas Ligi'nde 400 metre engelli yarışını Karsten Warholm kazandı
Spor

Elmas Ligi'nde 400 metre engelli yarışını Karsten Warholm kazandı

Atletizmde Elmas Lig serisinin 13. ayağındaki 400 metre engelli yarışını, Norveçli atlet Karsten Warholm kazandı.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 23:50
ABONE OL

İsviçre'nın Zürih kentinde düzenlenen organizasyonun 400 metre engelli yarışına favori olarak çıkan son olimpiyat şampiyonu Warholm, 47.35'lik derecesiyle bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Brezilyalı Alison dos Santos, 47.81'lik zamanlamasıyla ikinci, Virjin Adaları'ndan Kyron McMaster ise 48.24'lük süresiyle yarışı üçüncü sırada bitirdi.

Brüksel'de geçen hafta düzenlenen önceki etapta üçüncülük elde eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar ise Zürih'teki yarışta, başlangıç çizgisinden hatalı çıkış yaptığı gerekçesiyle diskalifiye oldu.

Karsten Warholm, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda aynı kategoride 45.94'lük derecesiyle birinci olurken, kendisine ait önceki dünya rekorunu da geliştirmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.