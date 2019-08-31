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Elneny geldi, Aboubakar sırada

Beşiktaş’ın Arsenal’den kiraladığı Mısırlı futbolcu dün geç saatlerde İstanbul’a geldi. “Elneny transferi sabırla oldu” diyen Ürkmezgil, “Santrfor da gelebilir. Aboubakar uygunsa olur” diyerek müjdeyi verdi.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ, Arsenal’den 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny’yi dün gece İstanbul’a getirdi. 27 yaşındaki ön libero, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak. Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, “Arkadaşlarımız Elneny’i de sabırla bitirdiler. İsim, şöhret peşinde olmadan hem maddi olarak uygun hem de ihtiyaç olan bölgelere transfer yaptık” dedi. Ürkmezgil, “Başka transfer var mı?” sorusu üzerine, “Bir santrfor durumu var. Aboubakar uygunsa olabilir” diyerek de müjde verdi. Kartal, bedavaya kiraladığı Elneny’ye yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek. Mısırlı yıldızın satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olarak belirlendi.

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