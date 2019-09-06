Elneny ortaya, Diaby kanada

KARTAL, 4. haftada Gazişehir Gaziantep ile deplasmanda oynayacağı maça değişik bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Arsenal’den kiraladıkları ön libero Elneny’yi Oğuzhan Özyakup’un yerine orta sahada oynatacak. Sağ kanatta Jeremain Lens’in perormasından sezon başından bu yana memnun olmayan Avcı, Gaziantep’te 11’de sağ kanatta Abdoulay Diaby’yi oynatmayı planlıyor. Böylece Avcı, asıl mevkii santrfor olan Mali asıllı Fransız yıldızın takımı hücuma hızlı çıkaracağını düşünüyor. Sol kanatta ise Tyler Boyd’a son bir şans daha vermeyi düşünen Abdullah Avcı bol paslı hızlı hücum planını da uygulamaya koyacak. Sağdan Diaby, soldan da Boyd hızlarıyla gol yollarını açmaya çalışacak. Ön liberoda yer alacak Elneny rakip ataklarını kesip, kanat oyuncularını beslemeye çalışacak.