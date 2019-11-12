Elneny varsa sorun yok
27 yaşındaki Mısırlı orta saha oyuncusu, A.Gücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarında ortaya koyduğu başarılı performansla Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezleri arasına girdi.
- Star Spor
BEŞİKTAŞ’TA Mohammed Elneny fırtınası. Kartal’da 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında kırmızı kart gördüğü için ağır eleştiriler alan Mısırlı orta saha oyuncusu, son 4 karşılaşmadaki performansıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını gösterdi. 3 maçlık cezasının ardından A.Gücü maçıyla ilk 11’de dönen Elneny, G.Saray, Antalya ve Denizli’ye karşı orta sahada Atiba ile kusursuza yakın bir oyun çıkarıp, “Elneny varsa sorun yok” dedirtti. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın zorunlu olmadıktan sonra Atiba-Elneny ikilisini bozmayacağı öğrenildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.