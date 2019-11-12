BEŞİKTAŞ’TA Mohammed Elneny fırtınası. Kartal’da 3-2 kaybedilen Gaziantep FK maçında kırmızı kart gördüğü için ağır eleştiriler alan Mısırlı orta saha oyuncusu, son 4 karşılaşmadaki performansıyla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olacağını gösterdi. 3 maçlık cezasının ardından A.Gücü maçıyla ilk 11’de dönen Elneny, G.Saray, Antalya ve Denizli’ye karşı orta sahada Atiba ile kusursuza yakın bir oyun çıkarıp, “Elneny varsa sorun yok” dedirtti. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın zorunlu olmadıktan sonra Atiba-Elneny ikilisini bozmayacağı öğrenildi.