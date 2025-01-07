Transfer döneminde Norwich City'den Galatasaray'a transfer olan Gabriel Sara sezona fırtına gibi başladı. Brezilyalı oyuncunun Galatasaray kariyeri çok uzun sürmeyecek gibi görünüyor. Dünya devleri 25 yaşındaki futbolcunun peşine düştü. Sarı-kırmızlı ekip yıldız oyuncuyu 18 milyon euro bedelle transfer etmişti.

İNGİLİZ DEVLERİ PEŞİNDE

İngiliz devleri Manchester United ve Manchester City'nin Gabriel Sara için Aslan'ın kapısını çalacağı öğrenildi. İki takımında gelecek transfer döneminde bu işi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.

Premier Lig ekiplerinin sambacı için Galatasaray'a 40 milyon euro gibi bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ileri sürüldü.

SEZON KARNESİ

Bu sezon Galatasaray formasıyla 24 resmi maça çıkan Gabriel Sara, bu karşılaşmalarda takımına 2 gol ve 6 asistlik bir katkı sağladı. Oyuncunun ayrıca sarı kırmızılı takım ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.