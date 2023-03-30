Elveda Joao Pedro! Fenerbahçe'ye büyük darbe: Transfer resmen bitti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Cagliari takımından 4,6 milyon euroluk bir bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Joao Pedro'nun bileti kesildi. Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana istenilen performansı sahaya koyamayan hücumcu için ayrılık vakti.

JOAO PEDRO HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Yaz transfer döneminde adı Galatasaray ile sık sık anılan Joao Pedro, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Büyük beklentilerle Fenerbahçe'ye katılan hücum oyuncusu ortaya koyduğu performansla hayal kırıklığı oldu. Formayı önce Enner Valencia'ya sonra da Michy Batshuayi'ye kaptıran İtalyan forvet kulüpte 3. forvet konumuna düştü.

MALİYETİ YÜKSEK OLDU

İtalyan oyuncunun Fenerbahçe'ye maliyeti de yüksek oldu. Sarı-lacivertliler Joao Pedro'nun transferi için 4.6 milyon euro harcadı.

YOLLAR AYRILIYOR, BREZİLYA'DAN TALİP VAR

Sarı-lacivertliler İtalyan golcüyle sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor. Brezilya basınında çıkan haberlere göre Brezilya ekibi Cruzeiro, Joao Pedro'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 18 resmi maçta görev alan Joao Pedro, takımına 2 gol 1 asistlik bir katkı sağladı.