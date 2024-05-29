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Spor

Elveda Kerem Aktürkoğlu! Milli yıldız La Liga yolcusu

Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılı formaya veda etmeye hazırlanıyor. Milli yıldıza La Liga'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 21:48 - Güncelleme:
Elveda Kerem Aktürkoğlu! Milli yıldız La Liga yolcusu
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Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklama ile ayrılık sinyalleri veren Kerem Aktürkoğlu'na İspanya'dan talip çıktı:

İspanyol ekibi Real Sociedad, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek istiyor.

Haberde San Sebastian temsilcisinin Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 12 milyon euro bonservis ödeyeceği ve yapılacak anlaşmada çeşitli bonus maddelerinin yer alacağı da aktarıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Galatasaray'da ikinci şampiyonluğunu kazanan ve kariyerine Avrupa'da yeni bir sayfa açmak istediği bilinen 25 yaşındaki oyuncunun Real Sociedad'ın teklifine sıcak baktığı belirtildi.

Transferinde son sözü Galatasaray'ın söyleyeceği Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024'de A Milli Takım forması ile Almanya'da da mücadele edecek.

Bu sezon Galatasaray'da 54 maçta forma giyen Kerem, 15 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.

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