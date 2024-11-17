Kerem Demirbay, 2023 yaz transfer döneminde 3,7 milyon euro bedelle Bayer Leverkusen'den ayrılarak Galatasaray'a katılmıştı. Sarı kırmızılı ekipte şampiyonluk da yaşayan deneyimli futbolcu bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Daha fazla süre almak isteyen Kerem Demirbay takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

KEREM DEMİRBAY BUNDESLIGA'YA DÖNÜYOR

Kerem Demirbay, Bundesliga'ya Werder Bremen formasıyla dönmeye çok yakın. Alman basınında yer alan haberde; Yeşil beyazlı ekibin son dönemde takımında forma şansı bulamadığı için mutsuz olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini aktardı.

Kerem Demirbay'ın da Bundesliga'ya Werder Bremen formasıyla dönmeye sıcak baktığı bilgisi haberin detayları arasında yer aldı.

BAŞKA TALİPLER DE VAR

Kerem Demirbay'a Süper Lig'den ve Bundesliga'nın başka ekiplerinden de ilgisi olduğu biliniyor. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Türk asıllı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4,4 milyon euro.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta 432 dakika sahada kalan Kerem Demirbay takımı adına skora 2 asistlik katı sağladı.

Star Gazetesi