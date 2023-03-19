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Spor

Elveda Mauro Icardi! Galatasaray'da ayrılık: Transferi duyurdular

Mauro Icardi için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Galatasaray, kiralık olarak forma giyen ve sezon sonunda ayrılacak olan Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'nin alternatifini buldu. İşte detaylar...

19 Mart 2023 Pazar 18:47 - Güncelleme:
Elveda Mauro Icardi! Galatasaray'da ayrılık: Transferi duyurdular
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Galatasaray'da sezon sonu ilk ayrılıklardan biri de Mauro Icardi olacak. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Mauro Icardi'nin PSG'ye dönmesi beklenirken, yönetim yıldız golcünün yerini dolduracak ismi de buldu.

MAURO ICARDI HİKAYESİ KISA SÜRECEK

Sezon başında Galatasaray, Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katarak transferde büyük ses getirmişti. Arjantinli golcü, sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak maliyeti yüksek olan ve bonservisinin de alınmasına zor gözüyle bakılan Mauro Icardi'nin sezon sonu Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

PSG İSTEMİYOR, İTALYA'YA GİDEBİLİR

Paris Saint-Germain, sezon sonu Galatasaray'dan geri dönecek olan Mauro Icardi'yi kadroda düşünmüyor. Serie A'dan Milan ve Inter'in talip olduğu Arjantinli golcünün İtalya'ya gitme ihtimali yüksek.

GALATASARAY ALTERNATİFİNİ BULDU

Mauro Icardi'nin ayrılığına hazırlanan Galatasaray'da yönetim alternatif isimler için harekete geçti. Golcü arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılılar sezon sonu Lyon ile olan sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele'nin transferini bitirmek istiyor. Girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılılar yıldız oyuncu ile anlaşmaya yakın.

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