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Spor

Elveda Miguel Crespo! Anlaşma tamam: Fenerbahçe'ye dev rakam

Miguel Crespo, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla büyük beğeni toplarken Avrupa ekiplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. Adı Atletico Madrid ile de anılan Miguel Crespo, bir diğer İspanyol ekibine gidiyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi8 Ocak 2023 Pazar 19:32 - Güncelleme:
Elveda Miguel Crespo! Anlaşma tamam: Fenerbahçe'ye dev rakam
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Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası Miguel Crespo için artık transferde sona gelindi. İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'nın sarı-lacivertlilerle Miguel Crespo için anlaşmaya yakın olduğu ve transferin her an gerçekleşebileceği ileri sürüldü.

MIGUEL CRESPO, YOK PAHASINA ALINMIŞTI

Teknik direktör Vitor Pereira döneminde Fenerbahçe, Miguel Crespo'yu Portekiz 1. Ligi ekiplerinden Estoril'den 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Portekizli oyuncu, sarı-lacivertlilerde başarılı performansıyla kısa sürede vazgeçilmez isimlerden biri olmayı başardı.

SEVILLA, MIGUEL CRESPO'YU BİTİRİYOR

İspanya basınında yer alan habere göre; La Liga takımlarından Sevilla, Miguel Crespo transferini bitirmeye hazırlanıyor. Fenerbahçe ile anlaşmaya yakın olan İspanyol ekibi, Portekizli oyuncuyu 12+3 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya yakın.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Miguel Crespo, bu sezon Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar toplam 23 resmi maçta forma giydi ve bunların 17'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1465 dakika süre alan 26 yaşındaki Portekizli oyuncu, 2 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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