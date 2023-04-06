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Spor

Elveda Nicolo Zaniolo! Galatasaray'da ayrılık: Transferi duyurdular...

Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray hikayesi beklenenden daha kısa sürebilir. Sarı-kırmızılıların devre arasında Roma'dan kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

6 Nisan 2023 Perşembe 19:03 - Güncelleme:
Elveda Nicolo Zaniolo! Galatasaray'da ayrılık: Transferi duyurdular...
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Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo için Avrupa kulüpleri devreye girdi. Ara transfer döneminde Roma'dan transfer olan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo kısa sürede sarı-kırmızılılarda gösterdiği performans ile beğenileri topladı.

YENİDEN İTALYA YOLU GÖZÜKTÜ

Galatasaray'ın en çok konuşulan transferi olan İtalyan orta saha Nicolo Zaniolo 4.5 yıllık anlaşmaya imza atarak Türkiye'ye gelmişti. Süper Lig'de bulunduğu kısa süre içerisinde Serie A ekiplerinin dikkatini çekmeye başaran Nicolo Zaniolo için Milan ve Roma devrede. İtalya basınında yer alan habere göre; Milan Sportif Direktörü Paolo Maldini, Nicolo Zaniolo'yu telefonla aradı. Zaniolo'nun yeniden İtalya'da forma giymeye sıcak baktığı ve Milan'ın teklifine de olumlu yaklaştığı belirtildi.

GALATASARY'IN ZANİOLO PLANI

Sarı-kırmızılı formayı kısa süre önce sırtına geçiren orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo oyunu ile hem taraftarların hem de teknik ekibin beğenisini kazandı. Galatasaray yönetiminin ise görüşmelerde yüksek bir rakamda anlaşmaları halinde transfere sıcak bakabileceği öğrenildi.

NİCOLO ZANİOLO'NUN BU SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Nicolo Zaniolo çıktığı 4 resmi maçta 2 gol,1 asist ile skora katkı sağlarken 169 dakika sahada oldu.

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