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Spor

Elveda Rafa Silva! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Resmen imzayı atıyor

Rafa Silva, Beşiktaş'tan ayrılmaya hazırlanıyor. Yarım sezonda gösterdiği performansla siyah beyazlı taraftarın gönlüne giren 31 yaşındaki hücum oyuncusu için Süper Lig macerası böylece sonlanıyor. Rafa için beklenmedik bir gelişme yaşanırken, transferi de resmen duyurdular. İşte Rafa Silva haberinin detayları…

Haber Merkezi10 Ocak 2025 Cuma 07:44 - Güncelleme:
Elveda Rafa Silva! Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Resmen imzayı atıyor
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Bu sezon zirve yarışında havlu atan Beşiktaş'ta yaprak dökümü başlıyor. Transfer döneminin açılmasıyla bazı oyuncularla yolların ayrılması beklenirken Rafa Silva da Beşiktaş'a veda edebilir. Yeni yönetim Portekizli yıldızın takımda kalmasında ısrarcı olsa da gelen sürpriz teklif oyuncunun aklını çelecek gibi görünüyor.

RAFA SİLVA İÇİN AYRILIK VAKTİ

Portekiz basınında çıkan bir habere göre Rafa Silva, Beşiktaş defterini kapatabilir. Oyuncu için Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği iddia edilse de Rafa Silva'nın henüz son kararını vermediği ileri sürüldü.

Düşünmek için süre istediği belirtilen Rafa Silva'nın, anlaşma sağlanması takdirde transfer döneminin açılmasıyla birlikte Suudi Arabistan'ın yolunu tutabileceği iddia edildi.

RAFA'NIN BEŞİKTAŞ GÜNLERİ

Rafa Silva, Beşiktaş'ta sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak takımdaki düşüşe ek olarak Rafa'nın da performansındaki düşüş, eleştirileri beraberinde getirdi. Bu sezon siyah beyazlı formayla 27 maça çıkan Portekizli futbolcu, takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

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