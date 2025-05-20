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Spor

Elveda Rafa Silva! Yeni adresi belli oldu

Rafa Silva için flaş bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ta sergilediği performansla taraftarın gönlüne giren Portekizli yıldız, İtalya ve Suudi Arabistan ligi ekipleriyle anılıyordu. Bu kapsamda Rafa Silva'nın gelecek sezon formasını giyeceği takım da belli oldu. İşte Rafa Silva haberinin detayları…

Emre Sarı20 Mayıs 2025 Salı 22:02 - Güncelleme:
Elveda Rafa Silva! Yeni adresi belli oldu
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Rafa Silva'nın Beşiktaş'taki geleceği netlik kazanıyor. Siyah beyazlıların sezon başında Benfica'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı 31 yaşındaki hücum oyuncusu kararını verdi.

Adı bir süredir Suudi Arabistan takımlarıyla anılan Rafa Silva'nın yeni sezonda formasını giyeceği kulübü, ülkesinin basını duyurdu.

ARABİSTAN YOLCUSU

Portekiz basınında çıkan bir habere göre Rafa Silva, yakın zamanda Beşiktaş'tan ayrılabilir. Yıldız oyuncu için Suudi Arabistan'dan tekliflerin geldiği iddia edildi. 31 yaşındaki oyuncu da bu teklife sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın da iyi bir teklif gelmesi halinde transfere izin vereceği gelen bilgiler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Rafa Silva, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 16 resmi maçta görev aldı. 31 yaşındaki Portekizli oyuncu, bu maçlarda takımına 16 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.

Öte yandan oyuncunun Beşiktaş ile 2027 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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