Elveda Sacha Boey! Kulüp tarihine geçecek bonsevis bedeli, rekor rakam...

Galatasaray'da Avrupa ekiplerinin takibinde olan isimlerden biri de Sacha Boey oldu. Liverpool ve Newcastle United'in talip olduğu Sacha Boey'in beklenen teklifin gelmesinin ardından Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

SACHA BOEY, AVRUPA'NIN EN İYİ GENÇLERİ ARASINDA

Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor. World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede. 22 yaşındaki Fransız Sağ bek için "Dinamik, hırslı, hızlı" yorumları yapılırken serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu, Liverpool ve Newcastle United'ın gündeminde bulunduğu vurgulandı.



TEKLİFE HAZIRLANIYORLAR

İngiltere medyasında yer alan habere göre, Liverpool ve Newcastle United'ın sezon sonunda Sacha Boey'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacağını aktardı.

GALATASARAY TARİHE GEÇECEK RAKAM İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim Sacha Boey için kararını verdi. Avrupa ekiplerinin takibinde olan Sacha Boey için belirlenen bonservis bedeli 25 milyon euro. Beklenen teklifin gelmesi halinde başarılı sağ bek sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maçta görev alan Sacha Boey, 1 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi