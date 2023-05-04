İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mayıs 2023 Perşembe / 14 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,49
  • EURO
    21,5759
  • ALTIN
    1275.68
  • BIST100
    4534.12
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Elveda Sacha Boey! Kulüp tarihine geçecek bonsevis bedeli, rekor rakam...
Spor

Elveda Sacha Boey! Kulüp tarihine geçecek bonsevis bedeli, rekor rakam...

Sacha Boey, Galatasaray'daki başarılı performansıyla büyük beğeni topladı ve birçok Avrupa ekibini de peşine taktı. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Sacha Boey için Premier Lig devleri transferi için yarışıyor. İşte detaylar...

4 Mayıs 2023 Perşembe 15:59 - Güncelleme:
Elveda Sacha Boey! Kulüp tarihine geçecek bonsevis bedeli, rekor rakam...
ABONE OL

Galatasaray'da Avrupa ekiplerinin takibinde olan isimlerden biri de Sacha Boey oldu. Liverpool ve Newcastle United'in talip olduğu Sacha Boey'in beklenen teklifin gelmesinin ardından Galatasaray'dan sezon sonunda ayrılması bekleniyor.

SACHA BOEY, AVRUPA'NIN EN İYİ GENÇLERİ ARASINDA

Bu sezon büyük bir çıkışa imza atan Sacha Boey, Avrupa'nın en yetenekli gençleri arasında sayılıyor. World Soccer dergisi, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en parlak 6 oyuncuyu sayfalarına taşırken Boey de listede. 22 yaşındaki Fransız Sağ bek için "Dinamik, hırslı, hızlı" yorumları yapılırken serbest kalma bedelinin 25 milyon Euro olduğu, Liverpool ve Newcastle United'ın gündeminde bulunduğu vurgulandı.

TEKLİFE HAZIRLANIYORLAR

İngiltere medyasında yer alan habere göre, Liverpool ve Newcastle United'ın sezon sonunda Sacha Boey'in transferi için Galatasaray'ın kapısını çalacağını aktardı.

GALATASARAY TARİHE GEÇECEK RAKAM İSTİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim Sacha Boey için kararını verdi. Avrupa ekiplerinin takibinde olan Sacha Boey için belirlenen bonservis bedeli 25 milyon euro. Beklenen teklifin gelmesi halinde başarılı sağ bek sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla bu sezon 27 resmi maçta görev alan Sacha Boey, 1 gol 3 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.