Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi geçtiğimiz yaz transfer döneminde 9,75 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. Orta sahadaki dinamizmi ve skor katkısıyla bonservisinin hakkını veren Polonyalı futbolcu, bu verimiyle birlikte büyük takımların odağı olmuştu. Szymanski için en istekli kulüp ise Premier Lig ekibi Tottenham oldu.

SEBASTIAN SZYMANSKI İMZAYI ATIYOR

Premier Lig devi Tottenham, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberde; 25 yaşındaki oyuncuyla uzun süredir ilgilenen Kuzey Londra temsilcisinin transfer görüşmelerinde sona yaklaştığını aktardı. Haberin detaylarında Tottenham'ın Fenerbahçe ile bonservis pazarlıklarında son aşamada olduğu ve Szymanski için 25 milyon Euro ödemeyi gözden çıkardıkları belirtildi. Resmi imzaların EURO 2024 sonrasında atılacağı ifade edildi.

MOU BIRAKMAK İSTEMİYORDU

Fenerbahçe'nin takımın başına getirdiği Portekizli efsane çalıştırıcı Jose Mourinho'nun, Sebastian Szymanski'yi çok beğendiği ve kadroda tutulmasını istediği belirtilmişti. Ancak sarı lacivertlilerin, Polonyalı oyuncunun satışından gelecek bedeli yıldız transferleri erkenden bitirmek için kaynak olarak kullanması bekleniyor.

32 GOL KATKISI

Fenerbahçe formasıyla kariyerinin en verimli dönemini yaşayan Sebastian Szymanski, bu sezon forma giydiği 55 maçta 13 gol ve 19 asistlik skor katkısıyla oynadı.

Star Gazetesi