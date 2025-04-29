Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonun en çok skor üreten oyuncusu olan Semih Kılıçsoy bu sezon yedek kulübesine hapsoldu. Genç yeteneğe İngiltere'den talip var. Daha önce gelen tekliflere rağmen satılmayan milli futbolcu gelecek yaz takımdan ayrılacak.

SEMİH KILIÇSOY'A ADADAN SÜRPRİZ TALİP

Semih Kılıçsoy'a Premier Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Ada basını, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın 19 yaşındaki oyuncu için girişimde bulunacağını aktardı. Birmingham ekibinin yaz aylarında transferi sonlandırmak istediği ve Beşiktaş ile bonservis pazarlığında olduğu ifade edildi.

ASTON VİLLA'NIN TEKLİFİ BELLİ OLDU

İngiliz ekibi, Semih Kılıçsoy için bonservis teklifini belirledi. Ada temsilcisinin milli futbolcu için Beşiktaş'a 15 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Siyah beyazlı ekibin beklentisinin ise 20 milyon euronun üzerinde olduğu ifade edildi. Semih Kılıçsoy'un ise transfere sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Genç oyuncunun iki takımın anlaşmasını beklediği öğrenildi.

7 GOLE KATKI YAPTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 42 maçta görev alan Semih Kılıçsoy 4 gol 3 asist ile oynadı. Genç golcü ile Beşiktaş'ın 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.