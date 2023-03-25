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Spor

Elveda Victor Nelsson! Galatasaray'da ayrılık: Rakam bile belli oldu...

Victor Nelsson için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Sezon sonunda Avrupa hayalini gerçekleştirmek isteyen Victor Nelsson için son olarak İtalya devi devreye girdi ve rakam belli oldu. İşte detaylar...

25 Mart 2023 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Elveda Victor Nelsson! Galatasaray'da ayrılık: Rakam bile belli oldu...
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Galatasaray'ın başarılı stoperi Victor Nelsson için sezon sonunda Avrupa yolu gözüktü. Sarı-kırmızılılarda sergilediği performansla birçok Avrupa ekibini peşine takan Victor Nelsson için son olarak Milan devreye girdi.

VICTOR NELSSON DEĞERİNE DEĞER KATTI

2021'in yazında Kopenhag'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilen Victor Nelsson, kısa sürede başarılı performansıyla Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri oldu. Birçok Avrupa ekibinin radarına giren Danimarkalı stoperin piyasa değeri 16.5 milyon euro seviyelerine kadar yükseldi.

AVRUPA HAYALİ GERÇEKLEŞİYOR

Victor Nelsson için sezon sonu Avrupa hayali gerçekleşiyor. Satışından büyük gelir elde etmek isteyen Galatasaray, sezon sonu gelecek olan teklifleri bekliyor. Atalanta ve Sevilla'nın yakından takip ettiği Nelsson'a son olarak da Milan talip oldu.

RAKAM BELLİ OLDU

Sarı-kırmızılılar Victor Nelsson'un bonservisini belirledi. Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki stoperin transferi için kapıyı en az 25 milyon eurodan açacak. Transfer bu rakamla gerçekleşirse kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıkan Victor Nelsson, bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2240 dakika süre alan Danimarkalı stoper, 1 gol ve 1 asistle skora etki etti.

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