Elvir Balic: Fenerbahçe'de bu oyuncularla hangi hoca gelirse gelsin bir şey yapacağını düşünmüyorum

Bir dönem Galatasaray, Fenerbahçe ve Real Madrid formaları giyen Elvir Balic'ten olay Fenerbahçe yorumu geldi. Radyospor'a açıklamalarda bulunan Balic "Fenerbahçe bu kadro ile kümede kabalir" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe'nin bu kadrosu ancak küme kalabilir"

"Fenerbahçe'nin bu kadar kötü hale geleceğini düşünmüyordum. Büyük takımda oynamak o kadar kolaylaştı ki herkes büyük takımda oynayabiliyor. Fenerbahçe'nin kalite eksiği var. Fenerbahçe'de bu oyuncularla hangi hoca gelirse gelsin bir şey yapacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin bu kadrosu ancak küme kalabilir"

'Seleznyov, Galatasaray ve Başakşehir için doğru tercih olur'

Seleznyov çok profesyonel oyuncu. Seleznyov Galatasaray ve Başakşehir için de doğru tercih olur. Seleznyov'a yaklaşımınız çok önemli. Ona karşı iyi davranırlarsa onun kalbini kazanabilirsiniz" diye konuştu.

'Visca, önümüzdeki sezon Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'de olmalı'

Edin Visca ve Seleznyov'dan da bahseden Baliç, "Edin Visca'yı Bosna'dan tanıyorum. Visca'nın en büyük artısı Türkiye'ye gelmesi oldu. Visca çok kaliteli bir oyuncu. Her geçen gün kalitesini artırıyor. Visca, önümüzdeki sezon Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'de olmalı. Visca şu anda Süper Lig'in en iyi futbolcusu. Bu düşüncemde Visca'nın istikrarı çok önemli.