Elvis Manu, Galatasaray maçındaki performansıyla göz doldurdu

Akhisar'ın 51. dakikada gol perdesini açan Elvis Manu, mücadelenin sonuna kadar şov yaptı.

Manu, 79. dakikada bir kez daha sahne aldı. Galatasaray savunmasının arasına girerek, Muslera'yı avlayan 25 yaşındaki futbolcu, takımına penaltı kazandırdı. Güray, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu, fark 2'ye yükseldi.

Hollandalı futbolcu, hem ileride hem de savunmaya yardım ederek, takımının yıldızlaşan isimleri arasında yer aldı. Manu, "Herkes ne yapacağını biliyordu sahada, iyi de başladık, golü de bulduk. Ne yazık ki ofsayttı. Top onlardaydı ama şans bulacağımızı biliyorduk. 1-0'dan sonra üzerimize geleceklerini ve alan bulacağımızı düşünüyorduk, bunu yaptık ve galip geldik" dedi.