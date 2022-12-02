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Spor

Elyasa Süme: Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur

Kayserispor'un başarılı futbolcusu Onur Bulut, gösterdiği performans ile milli takıma kadar yükselmiş ve transferin en gözde ismi haline gelmişti. Onur Bulut2un menajeri takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

DHA2 Aralık 2022 Cuma 16:59 - Güncelleme:
Elyasa Süme: Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur
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SÜPER Lig takımlarından Kayserispor'un futbolcusu Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur" dedi.

Kayserispor'da gösterdiği performans ile transferin gözdesi olan 28 yaşındaki futbolcu Onur Bulut, A Milli Takım'a kadar yükseldi. Gurbetçi futbolcu Onur Bulut'un menajeri Elyasa Süme, futbolcunun transfer durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Süme yaptığı yazılı açıklamada, "Oyuncumuz için 'kapı kapı dolaştığımız' gibi mesnetsiz söylemler kamuoyunu gereksiz bir şekilde meşgul etmektedir. Onur Bulut, ay yıldızlı formayı gururla terleten ve taraflı-tarafsız herkesin performansını takdir ettiği bir futbolcudur. Dolayısıyla transferi için ekstra bir çaba harcamaya ihtiyaç duymamaktadır. Onur Bulut sezon sonuna kadar Yukatel Kayserispor'un sözleşmeli futbolcusudur" dedi.

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