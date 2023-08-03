Emeka Eze, resmen Pendikspor'da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, Eyüpspor'dan Emeka Eze'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor, Emeka Eze'yi transfer ettiğini duyurdu.

Bu arada Emeka Eze, Pendikspor'un yeni sezon öncesi 14. transferi oldu. Pendikspor daha önce Sequeira, Abdoulay Diaby, Josip Vukovic, Erdem Canpolat, Tzavellas, Welinton, Emre Taşdemir, Mehmet Kaan Türkmen, Furkan Mehmet Doğan, Muhammet Enes Erdem, Halil Akbunar, Khadim Rassoul ve Erencan Yardımcı'yı kadrosuna katmıştı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbulspor forması giyen Emeka Eze, Sarı-Siyahlılarla 15 maça çıkıp 4 gol, 2 asistlik istatistik yakalamıştı.