Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Emenike'den Fenerbahçe paylaşımı! 'Uyanın beyler'

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medyadan mesaj gönderdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kariyerşnde 93 maçta Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta toplayabildiği 9 puanla 15. sırada bulunan eski kulübü için sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

Emenike, Fenerbahçe formalı bir sevinç fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Beyler uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe, şaka değil. Her gün savaşa hazır olmalı ve maçlar kazanmalısınız."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

İşte Cemal Kaşıkçı´nın son görüntüleri

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Tarihe tanıklık eden fotoğraflar

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Dakika dakika Cemal Kaşıkçı cinayeti

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA