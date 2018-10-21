Emenike'den Fenerbahçe paylaşımı! 'Uyanın beyler'
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medyadan mesaj gönderdi.
Kariyerşnde 93 maçta Fenerbahçe forması giyen Emmanuel Emenike, Spor Toto Süper Lig'de 9 maçta toplayabildiği 9 puanla 15. sırada bulunan eski kulübü için sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.
Emenike, Fenerbahçe formalı bir sevinç fotoğrafını paylaştı ve şu notu düştü: "Beyler uyanın ve bu büyük kulüp için savaşın. Burası Fenerbahçe, şaka değil. Her gün savaşa hazır olmalı ve maçlar kazanmalısınız."
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