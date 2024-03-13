Emerse Fae: Zaha ile ilgili bir sorunumuz yok

Fildişi Sahili Milli Takımı Teknik Direktörü Emerse Fae, Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha ile ilgili açıklamalarda bulundnu.

"ONUNLA SORUNUMUZ YOK"

Fae, Mart ayındaki maçlar için açıkladığı kadroda yer almayan Zaha'yla ilgili, "Onunla bir sorunumuz yok, eğer kulüpte yeniden verimli hale getir ve takım ruhuna sahip olduğunu gösterirse, onu davet etmemek için hiçbir neden kalmayacak" dedi.

Zaha ile ilgili sözlerine devam eden Fae, "Afrika Kupası'ndan sonra onunla konuşmak için yeterli zamanımız olmadı ama sanırım yakında onunla konuşmak, ruh halini anlamak ve kariyeri açısından geleceğini görmek için bir toplantı düzenleyeceğiz" şeklinde konuştu.

ZAHA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Fildişi Sahili'nin Afrika Kupası kadrosunda da yer almayan 31 yaşındaki Zaha, ülkesi adına çıktığı 31 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Wilfried Zaha, bu sezon Galaatasaray'da ise 36 maçta 10 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.