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Spor

Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi

Molde'de forma giyen ve ismi Süper Lig devlerinden Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi. Solbakken havalimanında kendisine soru soran muhabire 'Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz.' dedi.

14 Kasım 2023 Salı 23:44 - Güncelleme:
Emil Breivik'in menajeri İstanbul'a geldi
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İsmi Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Norveçli orta saha oyuncusu Emil Breivik'in menajeri Jim Solbakken, İstanbul'a geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

TRT Spor'un haberine göre; Molde forması giyen genç oyuncunun menajeri Solbakken, "Şu an için takım ismi vermem doğru olmaz." dedi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Galatasaray'ın sezon başında Molde ile oynadığı maçlarda gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan orta saha oyuncusu, bu maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin radarına girmişti.

23 yaşındaki oyuncu, bu sezon Molde formasıyla çıktığı 42 maçta 12 gol 10 asistlik performans gösterdi.

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