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  • Emile Heskey'den Leicester City forması giyen Cengiz Ünder'e eleştiri: Onu neden aldılar?
Spor

Emile Heskey'den Leicester City forması giyen Cengiz Ünder'e eleştiri: Onu neden aldılar?

Liverpool efsanesi eski İngiliz golcü Emile Heskey, milli futbolcu Cengiz Ünder'in Leicester City'deki performansını eleştirdi. Heskey, Cengiz'in Leicester City'nin sistemine uygun olmadığını ve onu neden aldıklarını anlamadığını belirtti.

12 Mart 2021 Cuma 18:47 - Güncelleme: 12 Mart 2021 Cuma 18:49
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City sezon başında Cengiz Ünder'i Roma'dan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Son aylarda forma şansı bulmakta zorlanan milli yıldız için Leicester City'nin ve İngiltere Milli Takımı'nın eski forveti Emile Heskey'den eleştiri geldi.

HITC'ye konuşan Heskey, Cengiz Ünder'in Leicester City'deki sisteme uygun olmadığını belirterek, 'Bu ilginç bir şey. Sezon başında transferi gördüm ve ilk anda 'Onu neden aldılar?' diye düşündüm. Zamanla onu daha zinde gördüm. Ancak Rodgers'ın sisteminde nereye uygun? Harvey Barnes, James Maddison, Ayoze Perez. Bu oyunculara sahipsiniz ve hepsi uyumlu.' diye konuştu.

"20 MİLYON STERLİN'E..."

Cengiz Ünder'in 20 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuna da vurgu yapan Heskey, 'Sisteme uyduğunu düşünmüyorum. 20 milyon sterlin'e kendinize daha uygun ve daha istikrarlı birini bulabilirsiniz.' dedi.

Cengiz Ünder bu sezon Leicester City formasını tüm kulvarlarda 19 kez sırtına geçirdi ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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