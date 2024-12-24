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Spor

Emiliano Martinez: Ne dedikleri umurumda değil

Aston Villa ve Arjantin Milli Takımı'nın kalecisi Emiliano Martinez, sahadaki sıra dışı davranışlarını ve kazanmaya olan tutkusunu açıkladı.

24 Aralık 2024 Salı 21:15 - Güncelleme:
Emiliano Martinez: Ne dedikleri umurumda değil
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Emiliano Martinez, sahadaki sıra dışı davranışlarını ve kazanmaya olan tutkusu ile ilgili açıklama yaptı.

Martinez, zafer için her yolu denediğini ancak "kötü adam" olarak görülmesinin haksızlık olduğunu ifade ederken, "Her şey o anda oluyor, asla bir şey planlamıyorum. Çok daha kötü şeyler yapan ve bunlardan sıyrılan pek çok futbolcu var. Sahada diğer futbolcuları sinirlendiren biri olarak tanınıyorum ama bu doğru değil. Rakiplerin, taraftarların ya da antrenörlerin ne dediği çok umurumda değil. Benim tek hedefim kazanmak ve sadece bunu yapmaya çalışıyorum." dedi.

BU SEZON MARTINEZ

Premier Lig'te bu sezon çıktığı 17 maçta kalesinde 25 gol gören file bekçisi, geçtiğimiz günlerde The Best FIFA Ödülleri'nde 'En İyi Kaleci' unvanına layık görülmüştü.

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