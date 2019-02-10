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Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçen iki Southampton taraftarı tutuklandı

Southampton-Cardiff City maçında tribünde Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek için uçak hareketi yapan iki taraftar gözaltına alındı.

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Premier Lig'de Cardiff City'nin deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada iki taraftar gözaltına alındı.
 
Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek için uçak hareketi yapan iki Southampton taraftarının gözaltına alındığı açıklandı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu tür davranışların tribünlerimizde yeri yoktur. Polis ile sonuna kadar işbirliği yaptık. Bundan sonra da bu konularda katı bir duruş sergilenecektir." ifadeleri yer aldı.
 
Cardiff City'nin menajeri Neil Warnock maç sonunda, "Emiliano için kazanmak istedik ve bunu başardıkları için çocuklarla gurur duyuyprum" şeklinde konuştu.
 
(Sporx)
 

S-400´ler ateşlendi

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