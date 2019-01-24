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Emiliano Sala'yı arama çalışmaları durduruldu

Nantes'tan Cardiff'e transfer olan ve İngiltere'ye giderken uçağı kaybolan Emiliano Sala'dan kötü haber geldi.

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Cardiff City'e transfer olan, ardından İngiltere'ye giderken uçağı kaybolan Emiliano Sala'dan umutları tüketen açıklama geldi.

Guernsey Bölgesi Polis İdaresi'nden yapılan açıklamada ''3 uçak ve 5 helikopterle, toplamda 80 saatlik bir uçuşla arama yapıldı. Tüm bilgilerin ışığında, zor olsa da arayışları sonlandırma kararı aldık. Şu aşamada, hayatta olma şansları çok düşük.'' sözleri kullanıldı.

Sala için kurtarma ekipleri 3 gün boyunca arama çalışmalarını sürdürmüş ancak somut bir delile rastlayamadılar. Polisin yaptığı son açıklamanın ardından Emiliano Sala'nın hayatta kalma şansı artık mucizelere kaldı.

(Sporx)

-45 derece soğukta kreşten kaçtılar

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