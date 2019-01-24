Emiliano Sala'yı arama çalışmaları durduruldu
Nantes'tan Cardiff'e transfer olan ve İngiltere'ye giderken uçağı kaybolan Emiliano Sala'dan kötü haber geldi.
Cardiff City'e transfer olan, ardından İngiltere'ye giderken uçağı kaybolan Emiliano Sala'dan umutları tüketen açıklama geldi.
Guernsey Bölgesi Polis İdaresi'nden yapılan açıklamada ''3 uçak ve 5 helikopterle, toplamda 80 saatlik bir uçuşla arama yapıldı. Tüm bilgilerin ışığında, zor olsa da arayışları sonlandırma kararı aldık. Şu aşamada, hayatta olma şansları çok düşük.'' sözleri kullanıldı.
Sala için kurtarma ekipleri 3 gün boyunca arama çalışmalarını sürdürmüş ancak somut bir delile rastlayamadılar. Polisin yaptığı son açıklamanın ardından Emiliano Sala'nın hayatta kalma şansı artık mucizelere kaldı.
(Sporx)
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