Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazına ulaşıldı

Büyük Britanya Hava Kazaları Soruşturma Dairesi'nden yapılan açıklamada, Manş Denizi'ndeki aramalarda Sala ile pilot David Ibbotson taşıyan uçağın enkazına ulaşıldığı ifade edildi. Enkazda bir cesedin de bulunduğunun bilgisi paylaşılırken kime ait olduğunun çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Premier Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalayan Sala'nın uçağı, 22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes şehrinden Cardiff'e doğru yola çıkmış, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.