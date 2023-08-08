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Spor

Emiliano Viviano, Ascoli'ye transfer oldu

Ailevi nedenlerle ülkesine dönmek istediğini söyleyerek Fatih Karagümrük'ten ayrılan 37 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano'nun yeni adresi belli oldu. İtalya Serie B ekibi Ascoli, Emiliano Viviano'yu 1 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

8 Ağustos 2023 Salı 19:54 - Güncelleme:
Emiliano Viviano, Ascoli'ye transfer oldu
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Vavacars Fatih Karagümrük'ten ayrılan 37 yaşındaki kaleci Emiliano Viviano'nun yeni adresi belli oldu.

Serie B ekibi Ascoli, tecrübeli file bekçisi Emiliano Viviano'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

37 yaşındaki kaleciyle 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

3 YIL ARADAN SONRA İTALYA'DA

Son 3 sezondur Vavacars Fatih Karagümrük forması giyen Viviano 3 yıl aradan sonra ülkesine geri döndü. Geçtiğimiz sezon Karagümrük kalesini 18 kez koruyan İtalyan eldiven kalesinde 32 gol görürken 5 maçta da kalesini gole kapatmıştı.

  • Emiliano Viviano
  • Serie B
  • Ascoli

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