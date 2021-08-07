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Spor

Emine Erdoğan'dan 'Busenazlar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

AA7 Ağustos 2021 Cumartesi 11:06 - Güncelleme: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 11:06
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli ile 51 kiloda gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda kadın sporcular bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadın boksunda ilk olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli'yi ve gümüş madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu'nu tebrik ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil eden, geçirdiğimiz bu zor günlerde yüzümüzü güldüren tüm sporcularımızı kutluyorum."

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