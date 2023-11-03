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Spor

Emircan Gürlük: Manchester City'nin de bana ilgisi vardı

Galatasaray altyapısında yetişen ve şu an Rus takımı Orenburg'da futbol hayatına devam eden Emircan Gürlük yaptığı açıklamada 'Buraya transfer olmadan önce Manchester City'nin de bana ilgisi vardı.' dedi.

3 Kasım 2023 Cuma 17:45 - Güncelleme:
Emircan Gürlük: Manchester City'nin de bana ilgisi vardı
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Galatasaray altyapısında yetişen, sarı kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra Altınordu'ya imza atan milli oyuncu Emircan Gürlük, sürpriz bir açıklama yaptı.

Emircan yaptığı açıklamada, "Orenburg'a transfer olmadan önce Manchester City'nin de bana ilgisi vardı." dedi.

Rusya'ya transfer olmak istediğini söyleyen genç oyuncu, "Buraya geldim çünkü burada oynama şansım daha yüksekti." ifadelerini kullandı.

Futbola Galatasaray altyapısından başlayan Emircan, buradan önce Selimiye'ye sonra Altınordu altyapısına geçti. 2021'de A Takıma alınan 20 yaşındaki sol kanat, geçtiğimiz yaz 1.2 milyon € bonservisle Rusya ekibine transfer oldu. Emircan Gürlük, Rus ekibinde 13 maçta forma giydi ve 1 gol, 2 asist yaptı.

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