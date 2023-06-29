Emircan Haney bronz madalyanın sahibi oldu

Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda okçuluk branşı erkekler makaralı yayda bronz madalya alan Emircan Haney, başarısını bayram hediyesi olarak Türkiye'ye armağan ettiğini söyledi.

Krakow'daki Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda düzenlenen müsabakalardan sonra AA muhabirine açıklamalarda bulunan Emircan, oyunlardan madalyayla ayrıldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Avrupa Oyunları'nın çok özel bir organizasyon olduğunu aktaran Emircan, "Çok keyifli bir yarışma geçirdim. Altın madalya istiyordum ama bronz kazanmak da güzel. Önümüzdeki yarışmalarda yine altın madalya için mücadele edeceğim. Kazandığım bu madalyayı tüm Türkiye'ye bayram hediyesi olarak armağan ediyorum. Tabii özel olarak aileme ve kulüp antrenörüme de hediye ediyorum." diye konuştu.

Gelecek ay Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek Dünya Okçuluk Şampiyonası'nı hedef olarak gösteren Emircan, "Oradan önce böyle bir organizasyonda madalya almak beni daha da motive etti. Tabii eksikliklerimi de gördüm. Bu eksiklerimi gidererek ülkeme altın madalyayı Berlin'de kazandıracağım." ifadelerini kullandı.

Öte yanda Plaszowianka Okçuluk Parkı'nda Emircan'ın madalya müsabakasını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkan Yardımcısı ve Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Hasan Arat, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da izledi. Protokol üyeleri, müsabaka sonrası Emircan'ı madalyasından dolayı alkışlarla tebrik etti.