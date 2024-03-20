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Spor

Emirhan Delibaş'ın yeni adresi belli oluyor

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı 21 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Emirhan Delibaş'ın yeni adresi belli oluyor.

Türkiye20 Mart 2024 Çarşamba 11:07 - Güncelleme:
Emirhan Delibaş'ın yeni adresi belli oluyor
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Flört uygulamasında hesabı olduğu iddia edilen Emirhan Delibaş, yaşanan tartışmalar sonrası Beşiktaş'tan ayrılmıştı.

Sözleşmesini karşılıklı fesheden Emirhan'ın Belarus ekiplerinden Dinamo Minsk ile idmanlara çıktığı öğrenildi.

BEĞENİLİRSE İMZA ATACAK

Belaruslu muhabir Nikolai Ivanov'un haberine göre; genç oyuncu, Belarus Premier Lig lideri Dinamo Minsk tarafından beğenilirse sözleşme imzalanacak.

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSI

Siyah-beyazlı takımdan tatsız şekilde ayrılan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, A Takım ile sadece 2 maça çıkabildi. Beklentilerin altında kalan Emirhan, gol ve asist katkısı yapamadı.

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