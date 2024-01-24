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Spor

Emirhan İlhan: Böyle takımlara penaltı çalmak daha kolay

Başakşehir'de futbolculardan Emirhan İlkhan, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyet sonrası penaltı pozisyonuna değinerek, 'Büyük takımlara penaltı çalmak daha kolay. Biz de bu ligin figüranı değiliz. 90 dakika mücadele ettik. Sonuç 1-0 ile tecelli oldu.' yorumunda bulundu.

24 Ocak 2024 Çarşamba 22:33 - Güncelleme:
Emirhan İlhan: Böyle takımlara penaltı çalmak daha kolay
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Başakşehirli futbolcu Emirhan İlkhan, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Emirhan İlkhan yaptığı açıklamada, "90 dakika iyi mücadele ettik. Olmadık bir kırmızı kart gördük. Ondan sonraki süreç çok zorlaştı. Fenerbahçe'ye karşı 10 kişi mücadele etmek zor. Elimizden geleni yaptık. Penaltı mı, değil mi görmedim. Şanssız bir penaltıyla 1-0 mağlup olduk. Büyük takımlara penaltı çalmak daha kolay. Biz de bu ligin figüranı değiliz. 90 dakika mücadele ettik. Sonuç 1-0 ile tecelli oldu. Konyaspor maçından 3 puanla ayrılacağız." dedi.

Emirhan İlkhan ayrıca, "Fiziksel olarak hazır bir takımız. Hocamızın verdiği taktikle savunmayı 5'ledik, kanalları kapattık. Fenerbahçe illaki pozisyonlar bulacaktı, buldular da... İyi bir savunma performansıyla penaltıya kadar gol yemedik. Penaltı olmasa belki yine gol yemeyecektik ve 1 puan alacaktık. Üzgünüz." şeklinde konuştu.

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