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Spor

Emirhan İlkhan'ın takımı Sampdoria küme düştü

Serie A'nın 34. haftasında Sampdoria, deplasmanda Udinese'ye 2-0'lık skorla mağlup oldu. Bu skorla Sampdoria ligin bitimine 4 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.

9 Mayıs 2023 Salı 00:59 - Güncelleme:
Emirhan İlkhan'ın takımı Sampdoria küme düştü
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Serie A'nın 34. haftasında Sampdoria, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu.

Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Udinese 2-0 kazandı ve Sampdoria'nın matematiksel olarak küme düşmesi kesinleşti.

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakiakda Pereyra ile 34. dakikada Masina kaydetti. Milli oyuncumuz Emirhan İlkhan 89'da oyna dahil olurken küme düşmenin üzüntüsünü yaşadı. Udinese'de ise Tolgay Arslan 63'te oyuna dahil oldu.

Udinese bu galibiyetle 46 puana yükseldi, Sampdoria ise ligin bitimine 4 hafta kala küme düşme hattının 13 puan gerisinde kalarak düşmeyi matematiksel olarak garantiledi.

  • Emirhan İlkhan
  • Sampdoria
  • Udinese
  • Serie A

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