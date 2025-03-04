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Spor

Emirhan Topçu: Beşiktaş'ın bir teklifi olduysa yurt dışı seçenek olmaktan çıkar

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Emirhan Topçu önemli açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ4 Mart 2025 Salı 12:03 - Güncelleme:
Emirhan Topçu: Beşiktaş'ın bir teklifi olduysa yurt dışı seçenek olmaktan çıkar
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Beşiktaş'ın genç stoperi savunmacısı Emirhan Topçu, Beşiktaş Kulübü Dergisi'ne açıklamalarda bulundu.

İşte Emirhan Topçu'nun açıklamaları;

Beşiktaş'a olan bağlılığını dile getiren Topçu, "Beşiktaş kalbimin en orta yerinde. Burası benim evim. Sezon başında menajerime ve aileme, 'Eğer Beşiktaş'ın teklifi doğruysa, yurt dışı benim için bir seçenek olmaktan çıkar, Beşiktaş'a giderim' demiştim. Tribünlerimizin arkamızda olduğunu bilmek ve verdikleri destek, sahadayken en önemli güç kaynağımız oluyor. Onların desibeli her yükseldiğinde, kanatlarımı açıp bir Kartal gibi uçacağımı hissediyorum." dedi.

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