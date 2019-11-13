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Emlak Konut ile Galatasaray, Riva-Florya projesi için yeniden anlaştı

Galatasaray yönetimi, Emlak Konut ile Riva-Florya konularında yeni bir anlaşma sağladı.

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Başkan Cengiz ve kurmayları Emlak Konut'un sözleşmeyi feshetmesinin ardından yoğun temaslarına başlarken yeni anlaşma için son düzlüğe girildi. Buna göre Riva için yeniden Emlak Konut ile anlaşma yapılacak, Metin Oktay Tesisleri ise geri alınacak.

Ancak Florya için sarı-kırmızılılar daha önce aldıkları 120 milyon TL'yi geri ödeyecek.

Öte yandan, teknik direktör Fatih Terim'in de yönetime, Florya'nın elden çıkarılmaması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

MUSTAFA CENGİZ: "FLORYA'DAN ÇIKAMIYORUZ"

Mustafa Cengiz, son olarak 25 Eylül tarihinde Florya ve Riva konusunda açıklama yapmıştı.

İşte Galatasaray başkanının açıklamaları:

"Devletimize teşekkür ediyorum her zaman. Riva-Florya konusunda anlaşmayı biz yapmadık, bir önceki yönetim gerçekleştirdi. Kötü yaptılar diye söylemiyorum, yanlış anlaşılmasın. Devletimizle ortak işler çok yaptık yıllardan beri. Biz de çok verdik değerlerimizi. Emlak Konut ile ilgili teslim sıkıntısı oldu. Florya'dan çıkamıyoruz. Bunun sorumlusu biz değiliz. Bize verilen arsa işgal altında. Devletimiz bu arsadan işgalciyi çıkartmak zorunda. Bizimle bir ilgisi yok. Biz müdahil tarafız. Kemerburgaz'daki arazide, arsa sahibi çakıl satıyor. Yürütmeyi durdurma kararı almış. Bizim elimizden bir şey gelmiyor. Yapacak gücümüz var tabii ama yasal yollar harici bir şey yapamayız. Riva'da inşaatlar devam ediyor, problem yok. Villaların satışı da devam ediyor. Taraftarlarımıza sesleniyorum, gücü olanlar almalılar. Sıkıntı Florya konusunda. O sorunu da birkaç gün içinde halledeceğimize inanıyorum."

(Sabah)

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