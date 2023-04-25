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Spor

Emma Meesseman: Şampiyonluk benim için daha büyük bir gurur

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi finalinin en değerli oyuncusu seçilen Emma Meesseman, ligde kazanılan şampiyonluk ardından açıklamalarda bulundu.

25 Nisan 2023 Salı 23:36 - Güncelleme:
Emma Meesseman: Şampiyonluk benim için daha büyük bir gurur
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Fenerbahçe Alagöz Holding'in önemli isimlerinden Emma Meesseman, ligde kazanılan şampiyonluğu değerlendirdi.

Final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Emma Meesseman, "Harika hissediyorum. Şu anda 10 tane daha maç oynayabilirim. Buradaki taraftarlar, yönetimimiz, teknik kadro bize çok fazla enerji verdi. Çok iyi bir takıma sahibiz. Şimdi bu şampiyonluğu kutlayacağız" şeklinde konuştu.

En değerli oyuncu ödülünün kendisi için büyük bir gurur olduğunu ancak şampiyonluğun en önemli şey olduğunu belirten Belçikalı oyuncu "Bu önemli bir onur benim adıma. Ama ben şampiyonluğu, boynumda asılı olan madalyayı ve kupayı Fenerbahçe taraftarına getirmiş olmamızı önemsiyorum. Evet, en değerli oyuncu seçildiğim için gururluyum ama şampiyonluk benim için daha büyük bir gurur" açıklamasında bulundu.

Meesseman, "Önümüzdeki yıl seni Fenerbahçe formasıyla görebilecek miyiz?" sorusuna ise gülerek "Kim bilebilir, belki de" şeklinde cevap verdi.

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Satou Sabally, ise "Bu kupa, bu zamana kadar aldığım en güzel doğum günü hediyesiydi. Takım gerçekten harikaydı. Hepsini çok seviyorum" diye konuştu.

RAKİBİMİZE ÇOK FAZLA SAYGI DUYDUK

EuroLeague Kadınlar finalinde Mersin ekibini farklı yenmelerinin kendilerinde bir rehavet oluşturmadığını ve bunu sahada gösterdiklerini aktaran Sabally, "Rakibimize çok fazla saygı duyduk. Chelsea Gray ve Elizabeth Williams sonuna kadar savaştı. Çok iyi oyunculara sahipler. Biz Türkiye'deki ve Avrupa'daki en iyi takımız. Bunu gösterdik ve sonunda da şampiyonluğu elde ettik" şeklinde konuştu.

Satou Sabally, gelecek yıl Fenerbahçe formasını giyme ihtimaliyle ilgili olarak ise "Devam edecek. Bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

  • Emma Meesseman
  • ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
  • Fenerbahçe Alagöz Holding

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