Fenerbahçe'nin 1 yıllık maç başı ücret teklif ettiği Adebayor'un Sarı-Lacivertliler'de oynamayı çok istediği ancak maç başı dışında kendisine garanti ücretin de verilmesini talep ettiği bildirildi. Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Adebayor, devre arasında da gündeme gelmişti..

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