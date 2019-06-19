Emmanuel Adebayor Fenerbahçe'den garanti istedi
Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Togolu golcü Emmanuel Adebayor, Fenerbahçe'den garanti ücret talep etti.
Fenerbahçe'nin 1 yıllık maç başı ücret teklif ettiği Adebayor'un Sarı-Lacivertliler'de oynamayı çok istediği ancak maç başı dışında kendisine garanti ücretin de verilmesini talep ettiği bildirildi. Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Adebayor, devre arasında da gündeme gelmişti..
(Takvim)
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