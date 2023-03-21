İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mart 2023 Salı / 29 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0215
  • EURO
    20,4627
  • ALTIN
    1203.81
  • BIST100
    4902.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Emmanuel Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı
Spor

Emmanuel Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı

Togolu yıldız futbolcu Emanuel Adebayor, 39 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Tecrübeli futbolcu ülkemizde Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giymişti.

AA21 Mart 2023 Salı 12:24 - Güncelleme:
Emmanuel Adebayor, futbolu bıraktığını açıkladı
ABONE OL

Türkiye'de Medipol Başakşehir ve Kayserispor formaları da giyen Togolu yıldız futbolcu Emmanuel Adebayor, 39 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

Togolu forvet, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel bir sporcu olarak kariyerim tepeden tırnağa inanılmaz bir yolculuktu. Her adımda yanımda oldukları için beni destekleyenlere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türk futbolseverlerin Medipol Başakşehir ile Kayserispor'da izleme fırsatı bulduğu Togolu golcü; Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Tottenham ve Monaco gibi önemli kulüplerin kadrosunda yer aldı.

Adebayor, Togo Milli Takımı'yla çıktığı 66 maçta 29 kez rakip fileleri havalandırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.