Emmanuel Adebayor imzayı attı
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 35 yaşındaki Adebayor, kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren santrfor, İstanbul ekibiyle ligde sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol atmıştı.
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