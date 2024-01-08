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Spor

Emmanuel Adebayor'dan Osimhen sözleri!

Bir dönem Başakşehir ve Kayserispor forması da giymiş olan Emmanuel Adebayor, adı sıklıkla Premier Lig takımlarıyla anılan Victor Osimhen için konuştu.

8 Ocak 2024 Pazartesi 20:34 - Güncelleme:
Emmanuel Adebayor'dan Osimhen sözleri!
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Son zamanlarda adı sıklıkla Premier Lig takımlarıyla anılan Victor Osimhen için tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'dan açıklama geldi.

"PREMIER LİG'E GİTMELİ"

Victor Osimhen'i, Premier Lig'de görmek istediğini söyleyen Emmanuel Adebayor, "Doğru tutum ve karaktere sahip ve İngiltere'de başarılı olacak kadar azimli. Premier Lig'e gitmesi ve neler yapabileceğini göstermesi için dua ediyorum. Premier Lig dünyanın en zor ve en iyi ligi." dedi ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:

"Osimhen İtalya'da kendini zaten kanıtladı, bence onun için İngiltere'ye transfer olma zamanı geldi. Kendisinin adını duyurmak ve Drogba gibi İngiltere'de harika bir sayfa yazmak için gereken her şeye sahip."

18 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Napoli formasıyla 18 resmi maça çıkan Victor Osimhen bu karşılaşmalarda 8 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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