Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Wolverhampton Wanderers forması giyen Emmanuel Agbadou ile anlaşmaya varan siyah-beyazlı ekip, kulübüyle görüşmeleri sürdürüyor.

Fildişili savunma oyuncusu için İngiliz ekibiyle yoğun bir pazarlık süreci yürütülüyor. Beşiktaş, 2 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir formülle transferi sonuçlandırmak istiyor.

PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR

Wolverhampton ise bonservis bedelinin biraz daha yükseltilmesini talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

28 yaşındaki Fildişi Sahilli stoper, geçtiğimiz ocak ayında 20 milyon euro karşılığında Fransa ekibi Reims'den Wolverhampton'a transfer olmuştu. İngiliz ekibinde toplam 34 maça çıkan Agbadou'nun sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olan oyuncu, son maçlarda düzenli olarak 90 dakika forma giymeye başladı.

Wolverhampton Wanderers ile bu sezon 16 resmi maça çıkan Emmanuel Agbadou, bu müsabakalarda 2 asist kaydetti.