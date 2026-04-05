Emmanuel Agbadou: Pozisyonun penaltıyla alakası yok

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nun 90+11'de attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından penaltıya sebebiyet veren Emmanuel Agbadou, değerlendirmelerde bulundu.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 22:59 - Güncelleme:
Beşiktaşlı futbolcu Emmanuel Agbadou, Fenerbahçe derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

"POZİSYONUN PENALTIYLA ALAKASI YOK"

Karşılaşmadaki tartışmalı pozisyona değinen Agbadou, "Asla penaltı değildi. Pozisyonun penaltıyla alakası yok. Ceza sahası içerisinde bile değil. Hakemin VAR'a bakmaması imkansız!" ifadelerini kullandı.

"BU LİGİN İYİ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Verilen kararın Türk futboluna zarar verdiğini savunan Agbadou, "Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir. Utanılacak bir durum. Olmayan bir şeyi icat etmeye gerek yok. Bu durum lig için kötü! Bu şekilde işlerin düzelmesi mümkün değil. Bu tarz kararlarla bu ligin iyi olması mümkün değil." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Terör devleti İsrail Beyrut'taki Dahiye bölgesine peş peşe 4 hava saldırısı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
