Beşiktaş, Wolverhampton'da forma giyen Fildişi Sahilli 28 yaşındaki stoper Emmanuel Agbadou ile anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar ve İngiliz ekibi arasındaki görüşmeler ise son aşamaya geldi. Beşiktaş 2 milyon euro kiralama bedelinin yanı sıra zorunlu olmayan 10 milyon euroluk satın alma opsiyon önerisi sundu.

Wolves cephesi ödeme planının değişmesini ve bonservisiyle transferin gerçekleşmesini istedi. Bonservis ücreti pazarlığında aradaki fark azalırken, ödeme planıyla ilgili teklif revize edildi. En başından beri Beşiktaş'a gelmek isteyen oyuncunun tutumu sebebiyle yönetim bundan etkilendi. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da ilk tercihinin Agbadou olduğu öğrenildi. Bu sezon İngiliz ekibinde 16 maça çıkan Agbadou, 2 asist üretti. Ocak 2025'te Reims'ten 20 milyon euroya İngiliz ekibine gelmişti.